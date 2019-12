Cobra 6 vs. meloen: ‘Als je dit in de hand afsteekt overleef je het niet’

Iedereen mag piano spelen op afdeling oncologie van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem

28 december ARNHEM/VALBURG Ook al kan ze zelf niet goed piano spelen, toch kruipt Claudia Luppes uit Westervoort even achter de deels digitale vleugel in het Oncologisch Centrum (OC) van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Tijdens een sportevenement op Eventlocatie Watergoed in Valburg haalde zij onlangs genoeg geld op voor de piano, die ook een wens van de afdeling was.