Containertuintjes rond afvalcontainers in Elst moeten bijplaatsen vuilnis voorkomen

Voorbeeld

Mede-buurtbewoonster Bernadette Hermsen heeft zij voor de containertuintjes gezorgd. Ze hoopt dat de steeds meer wijken van Elst en andere dorpen in de gemeente Overbetuwe hun voorbeeld volgen. Ook de gemeente is enthousiast. De gemeente heeft het initiatief bestempeld tot pilot. ,,We gaan eerst bekijken hoe het effect van de containertuintjes is”, aldus een woordvoerder. Volgens Van Klaveren wijzen soortgelijke initiatieven in andere gemeenten uit dat het werkt. ,,Als de grond rond de containers er schoon en mooi uitziet, heb je niet snel de neiging daar vuilniszakken neer te zetten. Bovendien verwachten wij dat als dit toch gebeurt omwonenden de mensen zullen aanspreken die zich van de tuintjes niets aantrekken.”

Kunstgras

Ze loopt al langer rond met het idee. In navolging van andere grotere steden dacht Van Klaveren aan het aanleggen van een kunstgrastuintjes. Maar dat zou enkele duizenden euro’s kosten. Uiteindelijk koos zij samen met Hermsen voor natuurlijke tuintjes in een bak van materiaal dat hergebruikt kan worden. ,,Wij zijn de eerste in Nederland die dit gebruiken.”

Zelf bepalen

Een deel van het geld, in totaal 794 euro, kreeg het duo binnen via Overbetuwe Doet. Inwoners van een dorp bepalen zelf welke concrete maatschappelijke initiatieven zij willen steunen met een cheque die ze van de gemeente krijgen.



Met een bijdrage van de gemeente leverde dit voldoende geld op voor de tuintjes. ,,Het sluit namelijk mooi aan bij ons beleid om buurten opgeruimd en netjes te houden”, aldus de woordvoerder.



,,We zien via social media enthousiaste reacties van inwoners. Omdat Overbetuwe Doet nu ook in Elst, Heteren, Valburg, Zetten en Hemmen komt, zijn we benieuwd of dit initiatief ook in andere dorpen voor Overbetuwe Doet wordt aangemeld.”