Coronabesmetting op Lyceum Elst

Rector Jan Maarten de Wit stuurde de brief vandaag aan alle ouders met leerlingen op de middelbare school aan het Auditorium in Elst. ‘Vandaag kregen we het bericht dat bij één van onze leerlingen het coronavirus is vastgesteld. We hebben hierover contact gehad met de GGD. Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat de leerling op tijd thuis is gebleven en dat we geen extra maatregelen hoeven te nemen. De leerling blijft gedurende de voorgeschreven periode in quarantaine’ schrijft De Wit.