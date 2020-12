Coronapuppies bezorgen hondenscholen handen vol werk: ‘Het lijkt wel alsof iedereen een pup wil hebben’

ELST / HUISSEN - Hondenscholen moeten steeds vaker nee verkopen aan mensen die met hun puppy op training of cursus willen. Door de corona is de vraag dit jaar enorm toegenomen. ,,In onze wereld is de coronappuppy, een jong hondje dat niet wil luisteren omdat het niet naar een cursus kon, al een begrip”, zegt Mariëlle Bugel van Hondenschool Lingewaard in Huissen.

En ook Wilma Blom van Hondenschool SAR Overbetuwe in Elst spreekt over coronapuppies alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Zij is al begonnen met verkorte cursussen om de enkele weken oude hondjes in elk geval basisbegrippen als zit en blijf aan te kunnen leren.

De vraag naar cursussen voor puppies is zo groot dat zelfs een uitbreiding van het aantal puppygroepen niet voldoende was.

Na de eerste lockdown

,,Een hond moet naar zijn baas leren luisteren. Honden die dat niet doen omdat er geen plek was bij een hondenschool, noemen wij coronapuppies. Daar hadden we vooral na de eerste lockdown die in maart begon mee te maken. Maar de afgelopen weken is de vraag opnieuw fors toegenomen. Omdat mensen weer thuis werken hebben zij behoefte aan gezelschap of tijd om een hond te hebben. Een wens die nu eindelijk in vervulling kan gaan, maar ze willen natuurlijk wel dat de hond luistert", zegt Blom.

,,Het lijkt wel alsof iedereen in deze coronatijd een puppy wil hebben", zegt ook Bugel van Hondenschool Lingewaard, die verhuist naar Huissen naar Ressen. De telefoon staat daar soms roodgloeiend. ,,Wij nemen evenveel mensen aan als we er moeten afwijzen. De vraag is groter dan het aanbod, ook na de uitbreiding van het aantal puppygroepen.”