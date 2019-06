‘Cynische opmerkingen en gegniffel’, maar de rookzone op schoolterrein gaat verdwijnen

Betuwenaren Tijd voor een feestje voor Henk en Marijke

14 juni Een nieuw avontuur voor Henk (73) en Marijke (75) van Zeijts uit Elst. Ze betrekken een nieuwe woning, in het centrum van het dorp. ,,We woonden aan de buitenkant van Elst”, vertelt Henk van Zeijts. ,,En we worden er niet jonger op.”