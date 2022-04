Dankzij Onvergetelijke Kookclub weer meedoen in de samenleving: ‘Het kan als een warme deken voelen’

Over mensen met dementie bestaat een bepaald beeld, weet Maaike van Beek, coördinator van de Kookclub in Elst.

,,Vaak staan ze buiten de samenleving. Mensen denken meestal aan de ziekte in een laat stadium. Aan mensen die niks meer kunnen en niet meer kunnen communiceren. Terwijl het grootste deel van mensen met dementie nog gewoon thuis is. De ziekte van Alzheimer is een lang proces. Van de beginfase is nog weinig bekend. Mensen zijn geneigd voor een ander in te vullen wat iemand nog wel of niet meer kan.”