De beste wijn van de Lage Landen komt hier vandaan, en dit is het geheim; ‘Echt ongelofelijk’

Fietsers­bond Arnhem voorspelt vaker ongelukken op rijwielpa­den met voorrang voor fietsers: ‘Vraagt om omschake­ling’

De aanleg van nieuwe snelfietspaden zal altijd gepaard gaan met ongelukken in de beginfase. Dat voorspelt de Fietsersbond Arnhem in een reactie na twee ongelukken rond de nieuwste voorrangskruising voor fietsers bij station Presikhaaf. ,,Ruimte maken voor de fietsers vereist gedragsverandering. Daar moeten we aan wennen. Dat is onvermijdelijk.”