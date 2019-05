De een-na-opvallendste straatnaam van Nederland staat in Randwijk

De Hel is een lange straat ten westen van het Betuwse dorp Randwijk en heeft ook nog eens de postcode 6668. Het dj-duo Coen en Sander organiseerde een zoektocht naar de meest opvallende straatnamen van het land na het zien van onder meer de Poepershoek in Steenwijk.

De top vijf

1. Hoerejacht in Enkhuizen

2. De Hel in Randwijk

3. Drie Groene Eikels in Enkhuizen

4. Eendekotsweg in Gapinge

5. Laan van Darmstadt in Alkmaar