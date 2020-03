De grills van Edgar gaan vanuit Andelst de hele wereld over: Glennis Grace en Jody Bernal dragen zijn ‘gouden tanden’

In het bedrijfspand van Twenty20Jewelry in Andelst wordt er door Boudens dagelijks met noeste arbeid geslepen aan gepersonaliseerde sieraden, voor onder meer rappers, BN’ers en de gewone man of vrouw. Voor een paar honderd euro heb je een heuse ‘grill’ in je mond – een verzameling juwelen die over tanden heen wordt gedragen. Ze vonden hun oorsprong in de Amerikaanse hiphopcultuur van de jaren tachtig, maar worden inmiddels ook in ons land steeds populairder.



,,Er zijn maar weinig mensen in Nederland die doen wat ik doe,” zegt Boudens, die zelf in het Brabantse Uden woont. ,,Wel zijn er veel louche bedrijven die een beetje nep en afgeraffeld gouden en zilveren tanden verkopen.” En dat is gevaarlijk, want een slecht gemaakt exemplaar kan het tandglazuur aantasten of zelfs infecties veroorzaken.