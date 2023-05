De haken en ogen van het minimabeleid; ‘Mensen lopen niet te koop met armoede’

Mes op de keel van Vitesse: ‘We balanceren echt al maanden op een dun koord’

Een broze mentaliteit. Geen killersinstinct of creativiteit. Geen spits. Geen gogme. Vitesse leeft tussen hoop en vrees in de slotweken van het seizoen. De nacompetitie dreigt nog in volle omvang, na het echec bij Fortuna Sittard: 2-0.