De kerstkaart legt het af tegen de pingende appjes met domme en soms dronken kerstmannen

7 vragen over... Bijna overal in de regio nu al overlast van vuurwerk, maar alleen Arnhem werkt aan een knalverbod

ARNHEM - Met de jaarwisseling voor de boeg laait de discussie over vuurwerk weer op: moet er een algeheel knalverbod komen? Arnhem wil met ingang van volgend jaar consumentenvuurwerk in de ban doen, omliggende gemeenten twijfelen nog. Ondertussen regent het nu al klachten over vuurwerkoverlast.

16 december