De ketchup uit Elst ging al de wereld over, en dat wordt alleen maar meer: op naar 1,7 miljoen flessen per dag

Rode waarschuwingslampen knipperen, een transportband vol afgevulde flessen ketchup, die net nog in razendtempo passeerden, komt tot stilstand. Maar er is geen haast bij om de boel weer opgestart te krijgen.



,,Belangrijker is om te weten waar de storing vandaan komt”, zegt directeur Roy van Loon.



Want daar is de opstart- en testfase voor bedoeld: kinderziektes opsporen. Zodat in het najaar deze vierde productielijn, goed voor 600.000 flessen per dag, volop kan draaien. En de gehele fabriek 1,7 miljoen flessen tomatenketchup - in drie verschillende inhoudsvormen - per dag kan wegwerken.