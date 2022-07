De kraan van Nederland is van levensbelang bij droogte: zo werkt het stuwcomplex bij Driel

Nederland zonder de stuw van Driel? Ondenkbaar. Het imposante bouwwerk in de Nederrijn bij Driel en Doorwerth is van nationaal belang en zeker in tijden van droogte. ,,We noemen dit de kraan van Nederland en dat is niet overdreven”, zegt Christel Holleman van Rijkswaterstaat. De verdeling van zoetwater is door de huidige droogte actueler dan ooit en daarin speelt ‘Driel’ een cruciale rol.