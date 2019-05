De vergeten oorlog in het rivierengebied komt uit de schaduw

Stembu­reaus in Heteren geopend ‘Al best een hoge score in een uur’

23 mei HETEREN - In Heteren kwamen in het eerste uur na de opening van het stembureau in zalencentrum De Bongerd al ruim zestig mensen hun stem uitbrengen. ,,En dat is best een hoge score in een uur’’, zegt een medewerker van het stembureau.