Deel A15 eind maart zeven avonden en nachten afgesloten voor onderhoud

Column Binnendijks Hallo Jumbo! Het is bij jullie áltijd drukker dan normaal en de wachttijd is áltijd twintig minuten

28 februari Jaren geleden stonden er nog overal telefooncellen. Uitleg voor onze geplaagde jeugd: dat waren de voorlopers van het mobieltje. Je moest een eindje lopen en dan kon je buiten bellen. Die tijd is voorbij. Tegenwoordig is iedereen snel bereikbaar, soms wel op twee of drie nummers. Nou ja, iedereen en snel zijn ook maar betrekkelijke begrippen.