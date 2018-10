Dementerenden in Zetten 'onveilig': te weinig kennis over medicijnen

ZETTEN - De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een vernietigend rapport geschreven over Het Witte Huis in Zetten. Maar volgens eigenaar van de instelling, Mark Wensink, komt het negatieve rapport vooral door de beoordelingswijze. ,,We zijn een klein initiatief, maar moeten voldoen aan de eisen van een groot verpleeghuis.’’

Eerder maakte de inspectie al bekend dat de zorg voor mensen met dementie tekortschiet in de instelling. Volgens de inspectie zou de particuliere zorginstelling onveilig zijn voor de dementerenden die er huizen en zou de kennis van personeelsleden tekortschieten.

Het Witte Huis is al sinds begin 2015 door de inspectie gewezen op 'tekortkomingen in de zorgverlening'. De situatie moet nu binnen vier maanden opgelost zijn, anders gaat de inspectie over tot het vorderen van een dwangsom.

Vooral het vermeende gebrek aan kennis van medicatie van de cliënten baart zorgen, zo valt te lezen in het rapport: 'Zorgverleners hebben onvoldoende kennis van de gebruikte medicatie. (...) Daarnaast bestaat er een gebrek aan kennis over de zorgverlening van deze complexe doelgroep. (...) Er is sprake van een risicovolle situatie waarbij de veiligheid van cliënten in het geding is.'

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Ook wordt het bestuur op de vingers getikt, omdat er ondanks de problemen recent wel een extra zorginstelling voor dementerenden geopend is in Andelst. En Het Witte Huis gebruikt volgens het rapport 'vrijheidsbeperkende maatregelen', hoewel die volgens de inspectie niet in alle gevallen nodig zijn. Het gaat dan om zaken als het openzetten van de buitenpoort en hekjes bij het bed. Zowel de wilsbekwaamheid van de patiënt als de vrijheidsbeperkende maatregelen moeten individueel getoetst worden, staat in het rapport.

De inspectie geeft als advies om de situatie te verbeteren het aannemen van extra personeel en bijscholing van behandelaren. Volgens eigenaar Mark Wensink is er echter genoeg personeel. ,,Het Witte Huis heeft meer dan veertig man in dienst, op 26 bewoners. We hebben daarbij een 24-uurs bezetting van een personeelslid per drie bewoners. Dat zie je haast nergens.’’

Eisen

Volgens hem heeft het negatieve rapport vooral te maken met de manier waarop Het Witte Huis beoordeeld wordt. ,,Het klopt dat wij de zorg minder documenteren dan grote instellingen, maar dat is omdat wij meer handen aan het bed willen en minder handen aan de laptop. We proberen ons juist te verzetten tegen die administratieve druk, maar nu ontkom ik er niet aan. Anders krijgen we een boete."