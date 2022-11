Deur blijft dicht, maar winkel open: speciale poster moet winkelend publiek tóch naar binnen lokken

Strijd om twaalf kilometer Gelderse snelweg komt eindelijk tot een eind

Twaalf kilometer snelweg dwars door de Betuwe en de Liemers. Een project van ruim 1 miljard euro. Nog even en het is duidelijk of het doorgaat of niet. Filerijders, milieuactivisten, wegenbouwers en omwonenden: allemaal hopen ze op duidelijkheid over de verlenging van de A15.

21 november