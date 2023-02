Deze opvallende rode toren siert nu de entree van Heteren, en straks komt ‘het vriendinnetje van Flipje’

Met de plaatsing van de vijf meter hoge Rode Toren bij de Cora Baltussenallee, woensdag, heeft de langverwachte kunstroute van Heteren vorm gekregen. Later deze maand volgen op meer plekken in het dorp opvallende werken van de kunstenaars Barbara Recourt en Fons Broess.

Je kunt er écht niet omheen bij de zuidelijke entree van Heteren. Een rode toren, pal naast de rotonde bij de Cora Baltussenallee en de Polderstraat, trekt de aandacht van nagenoeg iedere automobilist. Een enkeling toetert, bijna iedereen kijkt.

De toren, verwijzend naar een kasteel dat ooit tussen Heteren en Driel stond, is gemaakt door de Arnhemse kunstenaars Barbara Recourt en Fons Broess. Het kunstwerk wordt binnenkort nóg hoger. Roosje, de mascotte van het dorp, wordt er volgende week bovenop geplaatst. Dan is het kunstwerk 7,5 meter hoog.

Kunstroute

De toren maakt deel uit van de ‘Groei en Bloei Kunstroute’. Die begint bij de dijk langs de Rijn en eindigt bij de rotonde nabij de snelweg. Op vijf plekken zien mensen de ontwikkeling van een kers. Van kleine pit (bij de dijk) naar knop en bloesem tot uiteindelijk de vrucht zelf, die bovenop de toren door Roosje zelf wordt vastgehouden.

Volledig scherm Zo zien de kunstwerken in Heteren er straks uit. © Roosje van Heteren

,,Een kunstroute voor en door Heterenaren”, zegt Broess. ,,Een lasbedrijf en een bouwbedrijf uit het dorp hebben geholpen met de plaatsing van de toren. Ook de lokale Kruidvat heeft bijgedragen. Zonder hen was het ons niet gelukt.”

De plaatsing van de toren had letterlijk en figuurlijk wat voeten in de aarde. De gewenste locatie óp de rotonde moest helaas worden losgelaten, omdat die in eigendom is van de provincie. De plaatsing in de berm begon woensdagochtend al om 06.00 uur, met tien vakmensen.

Volledig scherm De Rode Toren in Heteren zou eigenlijk óp de rotonde komen te staan, maar dat lukte uiteindelijk niet. © Gerard Burgers

Vriendinnetje van Flipje

Het rode gevaarte van polyester maakt Recourt naar eigen zeggen ‘nederig en klein’. In 2019 kreeg het ontwerp van haar en Broess de meeste stemmen van inwoners van Overbetuwe in de zoektocht naar een kunstroute voor Heteren. De bouw van de kunstwerken nam een paar maanden in beslag.

,,Roosje is het vriendinnetje van Flipje”, zegt Recourt, verwijzend naar het stripfiguur uit Tiel dat zeer bekend is. ,,We hopen dat zij net zo iconisch wordt als hij.” Volgens haar hebben veel Heterenaren Roosje al in hun harten gesloten.

,,Haar naam is gekozen omdat ze vanuit de grond opbloeit en groeit, als een bloem. Maar Roosje is een mooiere naam dan bloem.” Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder ziet ook dat Roosje, met een eigen Facebook-pagina, nu al wordt omarmd in Heteren. ,,Heel erg gaaf. Deze kunst brengt mensen samen.”

Op korte termijn worden ook de andere kunstwerken van de route geplaatst. Eén werk komt deze zomer in een fontein in het Hart van Heteren, dat dan feestelijk zal worden onthuld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.