Deze schommel in Elst is vernoemd naar meervoudig gehandicapte Luc: ‘Ik heb met hem de Staatsloterij gewonnen’

Te lang werden de kool en de geit gespaard aan de Rijks­weg-Zuid: ‘De ellende die het opleverde, dat spijt me heel erg’

4 november ARNHEM/ELST - Spijt. Dat uitte oud-wethouder Ruud Mooij van de gemeente Overbetuwe woensdag in het getuigenverhoor voor het Hof in Arnhem. ,,Ik realiseer me nu welke ellende Riet de Swart en Frans Vossebeld en de familie Bakker hebben doorgemaakt. En dat spijt me heel erg.’’