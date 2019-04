Dick moet op eigen kosten naar Amerika voor zijn MS: ‘Eigenlijk schandalig dat je in dit land niet geholpen kunt worden’

Wethouder diep door het stof voor rammelende milieu­straat

17 april ELST - Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder (GBO) kan aanblijven na het interpellatie-debat over de milieustraat in Elst. Die voldoet niet aan de eisen, maar het waren vooral de opmerkingen van Horsthuis in deze krant over het ambtelijk apparaat die hem in problemen brachten. Na uitgebreide excuses ging de storm snel weer liggen.