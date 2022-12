Dieprode hortensia’s uit Oosterhout op weg naar de Verenigde Staten en Scandinavië

OOSTERHOUT – Plukken mag je het eigenlijk niet noemen, want hortensia's worden gesneden. Ook door de Oekraïense Julia Kostenko in de kassen van Michel en Jos Zeestraten in Oosterhout. De oogst ‘energiearme’ bloemen - ze hebben weinig warmte nodig in de kas - is dieprood. In trek tijdens de wintermaanden.

Toeval of niet, de broers Zeestraten kweken ook voor de Amerikaanse markt en die bloemen gaan nu in een container per schip de oceaan over en niet meer per vliegtuig. ,,De tijd van vliegen is inderdaad voorbij, de gekweekte bloemen zijn nu zo goed dat ze bijna een jaar meegaan. Dus is er ook tijd om ze per schip te vervoeren. Daarmee is het vervoer meteen een stuk duurzamer geworden", zegt Michel Zeestraten.

Die duurzaamheid is deels ook economische noodzaak, weet Zeestraten. ,,De hortensia kun je in een pot kweken, dus boven de grond. Extra licht is niet nodig en qua temperatuur moeten we het in de kassen net boven het vriespunt houden. Daarmee zitten we ook met gasverbruik en kosten aan de duurzame kant en heb je het over een energiearme bloem.

Scandinavië

Naast de Verenigde Staten gaan de bloemen uit Oosterhout ook naar Scandinavië en de Nederlandse markt, waarbij zowel aan veilingen als rechtstreeks aan bloemenwinkels wordt geleverd. Het snijden doen de broers met vijf vaste krachten en de uit Oekraïne gevluchte Julia Kostenko die een half jaar contract heeft.

,,Langer mocht helaas niet vanwege haar werkvergunning die niet langer geldig is", zegt Zeestraten met enige tegenzin. ,,Want wij proberen zo weinig mogelijk met losse medewerkers te werken en alleen met mensen met een vast contract, gezien onze planbare oogst kan dat ook. Helaas mochten we Julia geen langdurig contract aanbieden.”

Verkleurende bloem

Julia en collega's snijden nu diep rode bloemen, volgens Zeestraten passend bij de tijd van het jaar. ,,Want nu het kouder wordt wil je diepe warme kleuren. We kweken vanaf april en zien de bloem dan van roze via donker roze, groen en donkergroen naar rood en dieprood verkleuren. Zo heb je het hele seizoen bij de tijd van het jaar passende kleuren.

