Dijkverzwaarder wil waterstof voor graafmachines

Waarom is prijsaf­spra­ken maken met woningbou­wers zo moeilijk?

Een bouwplan aan de Schubertstraat/Brahmsstraat is Elst zou vier woningen met een vraagprijs van 350.000 euro omvatten. Maar om die bewoonbaar te krijgen is de koper toch rond de 395.000 kwijt. Dat klinkt als valsspelen. Maar dat is het niet, verzekert Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. Hoe zit dat? Vijf vragen over huizenbouw.