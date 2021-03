Dijkverzwaring is smullen voor archeologen, nu met zuiver skelet

Het skelet lag binnendijks, tussen de Peperstraat en restaurant/camping Altena in Oosterhout. Hoe oud het precies is - en of het om een man of vrouw gaat - wordt de komende weken in een laboratorium onderzocht. ,,En hij of zij lag maar op 1 meter diepte’’, zegt archeoloog Erik Norde van bureau Raap, dat bij de Waaldijkversteviging betrokken is. ,,En dan ook nog in zo'n gave toestand. Dat we dit skelet aantroffen was behoorlijk toeval.”



De Waaldijk wordt over een lengte van 15 kilometer verzwaard en/of iets opgehoogd. ,,Een heel mooi project voor ons als archeologen", jubelt Norde. ,,De complete historie van de streek vanaf zo’n drieduizend jaar geleden tot en met de Tweede Wereldoorlog krijg je terug te zien.”



De afgelopen maanden heeft Raap al heel wat voorwerk gedaan: deels op basis van literatuur, deels op basis van steekproeven met de grondboor. ,,En dan kom je op de hoger gelegen gedeelten tot verwachtingsplaatsen. We denken op zo’n 8 procent van het traject via proefsleuven wat te vinden. Momenteel gaan we uit van 26 vindlocaties.” Delen die lager gelegen zijn, met name tussen Andelst en Dodewaard, zullen minder aandacht krijgen omdat de verwachtingen er bescheiden zijn.