Dit maak je mee als je wil slapen in de buurt van het spoorwerk in Elst

Als het om 7 uur ’s ochtends oorverdovend stil is aan de Vivaldistraat in Elst, bekruipt de gedachte: ja, nu hoeft het dus niet meer! Een cameraploeg van Omroep Gelderland bij de bouwplaats vraagt bedremmeld waar dat veelbesproken geluid is waar iedereen het over had.



De uren ervoor, toen ik, Berendien Tetelepta, wél graag deze heerlijke rust wilde, was het een stampen en trillen geblazen. Het geluid van een zware dreun, gecombineerd met het geluid van een rinkelende servieskast.



Ach, als je die ogen even stijf dicht houdt, en je probeert niet al te wakker te raken, dan gaat het nogal. Dan word je een keer of acht wakker van het lawaai, en val je daarna weer in slaap. Ik ben ook nogal wat gewend, met een huis vol kinderen die me ’s nachts geregeld uit mijn slaap houden.