DJ Brooks verovert de wereld, onder de vleugels van Lars (25) uit Zetten

Uijterlinde woont nu in Utrecht en kwam per toeval in contact met de dj. „Via een huisgenoot kwam ik in contact met Sick Individuals, een dj-collectief. Zij kenden Brooks en zo zijn we met elkaar in contact gekomen en bevriend geraakt. Toen zijn tourmanager stopte kon ik die taak overnemen.”



Vanaf dat moment regelt de Utrechter, die op dat moment Social Work studeert, alle randzaken voor Brooks. Of het nu gaat om de taxi’s, rookkanonnen bedienen of de voeding van Brooks; Lars houdt het scherp in de gaten. En dat leidt soms tot frictie. „We zijn vrienden en hebben lol samen, maar ik ben verantwoordelijk voor Brooks; als er iets misgaat word ik erop aangekeken. Dan moet je elkaar ook de waarheid kunnen zeggen. Gelukkig gaan we daar beiden goed mee om.”