Dodewaard voetbalt niet: 'Zeer geschokt door overlijden Henri'

Volgens voorzitter Gerrit Tijssen was het een respectvolle herdenkingsbijeenkomst. ,,Er werden geen toespraken gehouden; iedereen verwerkte het verdriet op zijn manier. Er werd steun gezocht bij elkaar. We zijn allen zeer geschokt.’’



Preses Tijssen is lovend over rechtsback Jansen, die ook vrijwilliger was. Hij was misschien niet de meest getalenteerde speler, maar op basis van wilskracht en doorzettingsvermogen knokte hij zich in de selectie. Zoals Henri was er geen één. Dit verlies is niet te geloven en raakt ons allemaal in het hart.’’