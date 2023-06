Domper voor ouderen: bouwplan Vriezenenck in de koelkast, grond komt via online veiling te koop

Die verkoop staat voor ergens na de zomer op de rol. ,,We willen het gehele terrein as is, dus met de huidige bestemmingen, verkaveld via een internetveiling aanbieden. Dat doen we zo open en transparant mogelijk zodat het voor iedereen duidelijk is dat er bij de toewijzing geen sprake is van vriendjespolitiek”, zegt Jelle Kuijper, bestuurslid van het Rentambt.