Donker, ‘sociaal onveilig hol’ in hart van Elst is niet meer. Nu moeten alleen de bomen nog even weg

Dieprode hortensia’s uit Oosterhout op weg naar de Verenigde Staten en Scandina­vië

OOSTERHOUT – Plukken mag je het eigenlijk niet noemen, want hortensia's worden gesneden. Ook door de Oekraïense Julia Kostenko in de kassen van Michel en Jos Zeestraten in Oosterhout. De oogst ‘energiearme’ bloemen - ze hebben weinig warmte nodig in de kas - is dieprood. In trek tijdens de wintermaanden.

6 december