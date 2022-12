Door een schoorsteenbrand in De Altena ging een bijzonder schilderij voorgoed verloren

Deur blijft dicht, maar winkel open: speciale poster moet winkelend publiek tóch naar binnen lokken

ELST - Het centrummanagement in Elst heeft 150 posters onder winkeliers verspreid waarop staat dat de deur weliswaar dicht blijft, maar de winkel gewoon open is. Een oplossing voor een duivels dilemma voor winkeliers in koude dagen, zegt centrummanager Jan Rouwhorst.

22 november