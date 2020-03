Doorslaggevende zitting verlenging A15 gaat vooralsnog door ondanks corona

Topdrukte bij de Betuwse milieustra­ten, mét gepaste afstand

22 maart ANDELST / ELST - Bij de Overbetuwse milieustraten van Elst en Andelst was het zaterdag een absolute topdrukte. Of mensen aan het opruimen zijn geslagen vanwege de coronadreiging of het mooie lenteweer is niet duidelijk, maar bijna niemand had opgeruimd uit verveling omdat ze nu gedwongen werkloos thuis zitten.