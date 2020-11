Drie minderjarigen aangehouden na vondst zwaar illegaal vuurwerk in Elst

Deze 200.000 cocons van metselbij­en gaan de koelkast in, om in het voorjaar ingezet te worden bij het bestuiven

30 oktober Zo'n 200.000 cocons van metselbijen worden door Pools personeel uit rietstengels gesneden, en vervolgens - met klei en al - eruit gehaald, gezeefd, gewassen en in bakjes van 800 stuks gedaan. Daarna gaan ze de koelcel in, om in het voorjaar ingezet te worden bij het bestuiven van de pruimenbloesem op drie percelen in Valburg, Zetten en Oosterhout.