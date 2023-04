Driehonderd jaar geleden nam herberg zijn geheimen mee de dijkklei in, nu komt-ie weer boven water

Met video Twintig jaar lang speelde deze Bulgaarse straatmuzi­kant in Arnhem, nu gaat hij naar huis: ‘Ik zal u missen’

Het regent cadeaus, extra bijdragen, gelukwensen voor de rest van zijn leven. Straatmuzikant Asen Pasov (68) pinkt een traantje weg bij het afscheid van zijn geliefde Arnhemmers. Zo’n twintig jaar lang was hij een vertrouwd gezicht in het Arnhemse straatbeeld. ,,Ik zal u missen”, zegt een vrouw die hem bij de Lidl in Heijenoord spontaan twee zoenen geeft.