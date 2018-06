Drielenaar worstelt met inbreker, buurtbewoners schieten te hulp

Boerengolf mag weer in Gendtse polder

17 juni GENDT - Met een klomp een bal van handbalformaat in een speciaal gat in de wei mikken, het kan weer bij Polder 42 in Gendt. Cor en Tonny van Meel (beiden 71 jaar oud) hebben hun 19 holes tellende baan heropend na een paar jaar juridisch gesteggel.