Dronevliegers Rene en Mike uit Heteren brengen het wassende water in beeld: ‘De Mercedes onder de drones’

De les van Aurelius bij nieuwbouw: ‘Geen trottoirs, 15 kilometer enige veilige optie’

6 juli ELST - Op lange kaarsrechte straten zonder voetpad, zoals de 130 meter lange Aurelius in Elst, moet een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur worden ingesteld. Volgens Peter van der Knaap is dat de enige veilige optie in woonwijken als voetgangers de rijbaan moeten gebruiken.