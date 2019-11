Dronken Zettense ramde zwaar onder invloed met auto eigen garage

Toch nog informatie­avond over biomassa­cen­tra­le in Bemmel

14 november BEMMEL/ARNHEM - De informatieavond over de bouw van een biomassacentrale in Bemmel van vanavond voelt als mosterd na de maaltijd. De vergunningen zijn onherroepelijk. De bouw is reeds begonnen. De verwachting is dat de centrale volgend jaar in bedrijf kan.