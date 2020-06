Droogte slaat zelfs toe in rivierengebied en dat merken fruittelers Henk en Ellen: ‘Zonder water heb je een probleem’

Column Binnendijks Hoezo ‘er kán nog een trein komen’? Die kwam in Elst altijd! En nog een, en nog een

28 juni De weg tussen Huissen en Elst is lang en ongemakkelijk. Het is kiezen voor smalle landbouwweggetjes of voor een omweg via Arnhem of Bemmel. In dat laatste geval bewijs je fietsers en wandelaars een dienst. En jezelf als automobilist ook trouwens, want je ontkomt niet aan stoffige (of modderige) bermen vol kuilen.