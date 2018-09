Drugshandel en pooiers: jongere niet veilig in jeugdzorg-instelling Heldring

Vraag naar buurtbemid­de­ling groeit

7:05 ELST - De vraag naar buurtbemiddeling, neutrale hulp om conflicten tussen buren op te lossen, neemt toe. Buurtbemiddeling Lingewaard en Overbetuwe hielp in 2016 ongeveer bij honderd burenruzies. Vorig jaar was dat 120 en dat aantal is voor dit jaar al in september gehaald. Dat bleek in Elst waar het tien-jarig bestaan van Buurtbemiddeling in beide gemeenten werd gevierd.