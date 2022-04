Duiker Bart kwam om het leven bij de stuw in Driel: ‘Hij had zijn duikpak nog half aan en zei: ik ga wel’

Op een zonnige dag, als je de bewakingscamera’s wegdenkt, zou je haast vergeten dat de stuw in Driel meer is dan een mooie plek aan de rivier. Fietsers eten er op een bankje hun boterham, een visser zit aan de stille oever. Maar als je aan de Drielse kant over een hek klimt en via het talud naar die indrukwekkende stuw loopt, kom je letterlijk bij een andere kant van de ‘Kraan van Nederland’.



Er staat een herinneringsmonument. ‘Lieve Bart, we houden van je. We missen je. We missen je zo erg’.



Op een druilerige vrijdag in september 2017 stierf hier, in de Nederrijn, Bart, de 34-jarige zoon van Martien en Mieke Huijbers uit Gemert. Een bedrijfsongeval met dodelijke afloop, zoals er ieder jaar in Nederland vijftig tot zeventig gebeuren.