Een kijkje achter de bouwhekken bij Rijnstate Elst

Er zijn rondleidingen, er wordt uitleg gegeven over de bouw- en installatietechniek, de zorg en er is een carrièreplein met vacatures van partijen die bij de bouw zijn betrokken. De hekken rondom de bouwplaats zijn geopend tussen 11.00 en 15.00 uur. Bezoekers die het gebouw binnengaan, zullen zien dat de centrale hal al aardig vorm begint te krijgen. Zo zijn de trappen al geplaatst.

Zorg op afspraak

Rijnstate bouwt in Elst aan het ziekenhuis van de toekomst, ontworpen door Gortemaker Algra Feenstra architects. De bouw ligt op schema. Rond de zomer van 2023 openen de deuren van Rijnstate Elst. Patiënten kunnen er terecht voor planbare zorg, zorg op afspraak en diagnostisch onderzoek. Er worden in Elst geen patiënten opgenomen. Vrijwel alle specialismen van Rijnstate bieden in Elst de mogelijkheid voor poliklinische zorg.

Start-ups

In het gebouw biedt Rijnstate ook ruimte aan start-ups. Dat zijn jonge bedrijven die meewerken aan innovaties in de zorg. Rijnstate Elst is daarnaast het eerste ziekenhuis in Europa dat zijn energie haalt uit waterstof. Tijdens de Dag van de Bouw wordt uitgelegd en getoond hoe dat werkt. De waterstoftank is inmiddels geplaatst.