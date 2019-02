Een snelle bus in plaats van trein in de Betuwe? In Valburg zien ze dat omstreden idee wel zitten

Waalbrug is ‘proeftuin’ voor verwijde­ren van giftig chroom-6

23 februari NIJMEGEN - De Waalbrug in Nijmegen wordt een ‘proeftuin’ voor het veilig verwijderen van de giftige verf chroom-6. Het is het eerste object met het kankerverwekkende goedje dat Rijkswaterstaat aanpakt. De brug wordt een voorbeeld van de aanpak van andere bruggen waar chroom-6 op zit, zoals de John Frostbrug in Arnhem en de Nederrijnbrug over de A50 bij Heteren.