Een vermissing, een lugubere vondst en een vrouwelijke moordverdachte in Elst: dit is wat we weten over Willem en Ilonka

Met video ‘Zij was klein, Willem een grote kerel’: lugubere vondst van man houdt ook zijn oude woonplaats in de greep

De politie is nog bezig met het vaststellen van de identiteit van de dode man die dinsdag in een woning in Elst is gevonden. Het zou gaan om Willem (roepnaam Wim), die al sinds september 2022 vermist werd. Zijn vriendin (56) werd dinsdagochtend aangehouden.