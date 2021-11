Eerbetoon aan overleden opa Jos na onbetaalbaar doelpunt: ‘Hij was ook een vriend’

Zware rakker om Park 15, Lent en Oosterhout van stroom te voorzien

Net geen 100.000 kilo weegt ie, met alleen al 20.000 liter olie binnenin. Woensdag is de eerste van drie enorme transformatoren op het in aanbouw zijnde transformatorstation aan de rand van Park 15 in Oosterhout geplaatst. Over een kleine anderhalf jaar stroomt hier de elektriciteit voor het bedrijventerrein, de dorpen Oosterhout en Ressen én alle wijken in het Nijmeegse Waalspronggebied doorheen.

25 november