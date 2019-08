Eerste struikelstenen om Joden te herdenken in Overbetuwe worden in april 2021 geplaatst

ELST - Overbetuwe gaat ‘Stolpersteine’ leggen bij de woningen van in de oorlog weggevoerde joodse inwoners. De eerste legging is gepland op 7 april 2021.

Het leggen van deze gedenkstenen komt uit de koker van D66 en kreeg afgelopen maand raadbrede steun. Omdat het leggen wel veel voorbereiding en uitzoekwerk vraagt is de eerste legging voor 7 april 2021 gepland. Die dag is het Jom Hasjoa, de dag dat in Israël en in de joodse gemeenschap elders de Holocaust wordt herdacht.

Ook vanuit Overbetuwe gedeporteerd

In de Tweede Wereldoorlog werden ook vanuit Overbetuwe enkele tientallen joodse gezinnen naar de vernietigingskampen in Polen gebracht. Daar werden ze vrijwel allemaal vergast.



Om hen te herdenken gaat Overbetuwe nu ‘Stolpersteine’ bij de voormalige woningen van de slachtoffers leggen. Een Stolperstein, in het Nederlands Struikelsteen, is een metalen ‘steen’ waarop de namen van de bewoners staan. Een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Zijn idee werd uitgevoerd in veel Duitse steden, maar kreeg ook navolging in ons land. Recent werden er struikelstenen gelegd in Arnhem.

Speciaal comité

In Overbetuwe gaat een op te richten comité zich met het leggen van de stenen bezig houden. De Historische Vereniging Marithaime, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en leden van initiatiefnemer D66 nemen zitting in dat comité.



Het precies in kaart brengen van de namen van alle slachtoffers en hun exacte woonadres is de voornaamste taak van het comité. Daarna moet er contact worden gezocht met eventuele nabestaanden met de vraag of die een struikelsteen voor hun familielid willen. Tenslotte moet ook de huidige bewoner van de woning met het leggen van een steen instemmen.



De stenen worden in de regel op de openbare weg, vlak bij de voordeur van een woning, gelegd. Vaak door nabestaanden in aanwezigheid van Gunther Demnig, die ook in Arnhem bij de legging betrokken was.

Familie Bachrach