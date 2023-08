Eigenaar van failliet ‘VanMoof van Gelderland’ wil doorstart: ‘Ambitie is om alle bestelde fietsen gewoon te leveren’

Festival de Oversteek: theater in de kas en muziek in de boomgaard

Theater, muziek, dans en beeldende kunst. Niet in een theaterzaal, maar op bijzondere plekken zoals in een boomgaard, een kas, de botenloods van de roeivereniging of langs de Waal. Festival De Oversteek bestaat 15 jaar en pakt deze editie uit met 40 acts op 25 verschillende locatie.