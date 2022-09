Einde stroomschaarste komt in zicht, nieuwbouw transformatorstation Oosterhout vordert

Een nieuw transformatorstation in Oosterhout moet die stroomschaarste in de regio opheffen. De aanleg van het station vordert gestaag. Gisteren werd een nieuwe zogeheten ‘eindmast’ geplaatst. Die mast vormt de verbinding tussen het hoogspanningsnet en het nieuwe transformatorstation.

Meer vraag

,,De vraag naar stroom in dit gebied is groter dat de capaciteit van het netwerk. Daar maakt dit station als het goed is een einde aan”, zegt projectleider Edzo Oosterhuis van netbeheerder Tennet. ,,We moeten nu ‘nee’ verkopen, vooral bij nieuwbouwprojecten in de woningsector of bedrijventerreinen. Die situatie willen we zo snel mogelijk achter ons laten.”

Volledig scherm Medewerkers van een door Tennet en Liander ingehuurd bedrijf plaatsten donderdag een zogeheten 'eindmast' die de verbinding vormt tussen het hoogspanningsnet en het nieuwe transformatorstation dat op Park15 in Oosterhout wordt gebouwd. © Erik van 't Hullenaar

De schaarste waar Oosterhuis op wijst, is vooral een technisch probleem. Want het hoogspanningsnet, in het landschap zichtbaar aan de zware stroomkabels die aan hoge elektriciteitsmasten hangen, bevat meer dan genoeg stroom. Het probleem zit het in het doorgeleiden van de elektriciteit naar de gebruiker.

Lager voltage

,,En daar zijn deze transformatorstations voor nodig. Die nemen stroom af van het hoofdnet dat 150.000 volt omvat. Dat wordt hier omgevormd naar 20.000 volt. Vanaf hier gaat het vervolgens richting transformatoren in de woonwijken en bedrijventerreinen. Daar wordt die 20.000 volt getransformeerd naar de 230 volt die mensen thuis uit het stopcontact kennen.”

Momenteel wordt de regio bediend vanuit dergelijke centra in Nijmegen en Elst, maar die twee hebben onvoldoende capaciteit om aan de elektriciteitsvraag in de regio te voldoen. Door een derde transformatorstation tussen de bestaande twee in Oosterhout te plaatsen neemt de levercapaciteit aan de gebruikers toe. Ook kunnen Tennet en Liander weer nieuwe aansluitingen accepteren.

Eindmast

Donderdag werd er een zogeheten ‘eindmast’ in Oosterhout geplaatst. Een gevaarte van 42 meter hoog en een gewicht van bijna 40.000 kilo. Het gaat daarbij om een versterkte mast, want naast de kabels van het hoogspanningsnet zelf worden ook de kabels die de verbinding vormen met het transformatorstation aan die mast gehangen.

Quote Er wordt wel eerst gekeken of die door derden geleverde stroom nodig is in de regio. Bij overcapaci­teit wordt het dan aan het hoogspan­nings­net toegevoegd. Edzo Oosterhuis, Tennet

Oosterhuis legt uit dat het om tweerichtingsverkeer gaat. ,,Via het transformatorstation kan er niet alleen stroom van het hoogspanningsnet worden gebruikt, er kan ook stroom naar dat hoogspanningsnet worden toegevoerd. Denk aan zonne-energie van daken en duurzaam opgewekte stroom van windmolens en bedrijventerreinen. Er wordt wel eerst gekeken of die door derden geleverde stroom nodig is in de regio. Bij overcapaciteit wordt het dan aan het hoogspanningsnet toegevoegd.”

In januari aangesloten

Het aansluiten van de stroomkabels op de nieuwe eindmast op Park15 in Oosterhout laat nog wel tot begin volgend jaar op zich wachten. Het transformatorstation zelf is ook nog volop in aanbouw en de aansluiting op het hoogspanningsnet wordt pas uitgevoerd als het nieuwe station bedrijfsklaar is. Oosterhuis: ,,We moeten de hoofdleiding knippen en nieuwe verbindingen maken. Daarvoor moet dit traject van het hoogspanningsnet worden afgesloten en dat doe je zo kort mogelijk. Daarom wachten we tot januari met deze laatste stap.”

Ook voor het plaatsen van de eindmast zat drie dagen geen spanning op het hoogspanningsnet tussen Elst en Nijmegen. De transformatorstations daar werden bediend via een omleiding vanuit Dodewaard en Renkum.