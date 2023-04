Eindelijk een oplossing voor de stroomproblemen in de Betuwe: ‘Maar nog niet alles is opgelost’

Met video Paaseieren zoeken was nog nooit zo lucratief: Raoul wint 10.000 euro bij NK in Openlucht­mu­se­um

Het was bepaald geen alledaags tafereel, zaterdagavond in het Arnhemse Openluchtmuseum. Na sluitingstijd speurden 31 deelnemers naar 400 goudkleurige paaseieren, verstopt in drie verschillende zoekgebieden. Raoul Kuipers, een YouTube-vlogger uit Flevoland, ging er vandoor met het prijzengeld van 10.000 euro.