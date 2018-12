Elf doden in acht jaar: veerstoepen moeten veiliger, vindt Veilig Verkeer Nederland

Met top-200-lijst Spero schiet met stip top-200 amateur­voet­bal­clubs binnen

12 december Spero is dit seizoen voor het eerst opgenomen in de top-200 van beste voetbalverenigingen in Nederland. De club uit Elst dankt die uitverkiezing aan de opkomst van het jeugdvoetbal. Ook SC Bemmel, De Bataven en RKHVV staan op de lijst. In die volgorde van belangrijkheid; RKHVV dreigt er vanaf te vallen. En van de Betuwse jeugd staat die van Spero er het beste op; net voor SC Bemmel (zie kader).