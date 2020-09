Elst en het gemis van de geur van paardenpoep en schraal bier

Een jaar om als ‘extreem bijzonder’ de boeken in te gaan: 2020. ,,Historisch inderdaad, het zou de 760ste paardenmarkt van Elst zijn geweest. We weten het niet zeker, omdat we niet helemaal in de geschiedenis terug kunnen zoeken. Maar zover wij kunnen nagaan, is dit de eerste keer dat de Elster paardenmarkt is afgelast.”



Want zelfs Hitler lukte het in de oorlogsjaren niet om het evenement tegen te houden. ,,Eén keer was het de bedoeling van de Duitsers om alle paarden te vorderen voor oorlogsvoering, maar toen is er door de handelaren bijna geen dier aangevoerd. Waren maar een paar paarden, maar er wás toen een Elster paardenmarkt.”