Elst klaar voor de noodopvang: veel vrijwilligers en gulle gevers bij ‘open huis’

Eind oktober ‘open huis’ bij noodopvang in Elst

ELST - De gemeente Overbetuwe houdt maandag 31 oktober een ‘open huis’ in de crisisnoodopvang voor vluchtelingen in Elst. De vluchtelingen zelf, waarvoor in Ter Apel geen plaats is, komen een dag later in Elst aan.

24 oktober