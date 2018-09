Elst sluit het seizoen af met bomvolle Paardenmarkt

In de Dorpsstraat in Elst is het dringen geblazen. Paardenmarkten mogen dan onder druk staan uit kringen die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben, de markten voorzien nog wel degelijk in een behoefte. Een slordige 40.000 bezoekers worden er vandaag in Elst verwacht en omdat je vanaf een uur of negen al over de hoofden kon lopen en alleen heel langzaam schuifelend door de Dorpsstraat kon bewegen heeft het er alle schijn van dat dit aantal bezoekers ook wordt gehaald.